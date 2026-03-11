MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα σήμερα ο οδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε πεζό σε πεζοδρόμιο

THESTIVAL TEAM

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 27χρονου οδηγός του αυτοκινήτου που χθες το βράδυ έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς στην Πολίχνη, στη Θεσσαλονίκη, με συνέπεια ο ένας να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 21:00 χθες το βράδυ, ένας 27χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πολίχνη, καβάλησε πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς. Ένας από τους δύο πεζούς, ηλικίας 25 ετών βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ ο δεύτερος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο thestival.gr ότι ο οδηγός του ΙΧ που προκάλεσε το τροχαίο κινούνταν με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Ανέβαινε την οδό Αγνώστου Στρατιώτου και δεν πτοήθηκε από την ύπαρξη των επιβραδυντικών ανακλαστήρων οδοστρώματος που είναι τοποθετημένοι λίγα μέτρα πριν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μαζί με το όχημα που προκάλεσε το δυστύχημα κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα ακόμη ένα όχημα μάρκας BMW.

