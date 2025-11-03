MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ο 55χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 15χρονο επειδή τον ενοχλούσαν οι φωνές ανηλίκων που έπαιζαν

|
THESTIVAL TEAM

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με καραμπίνα στον αέρα, επειδή τον ενοχλούσαν οι φωνές παρέας ανηλίκων που έπαιζαν σε γηπεδάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από τα σκάγια ένας 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το βράδυ, στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Ο 55χρονος φαίνεται πως ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκαναν οι ανήλικοι, που -σύμφωνα με την αστυνομία- βρίσκονταν σε γήπεδο που είναι κοντά στο σπίτι του συλληφθέντα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 55χρονος πήρε την καραμπίνα του, την οποία κατέχει νόμιμα, κι έβαλλε στον αέρα για εκφοβισμό. Από τα σκάγια, όμως, τραυματίστηκε ο 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παρέα των ανηλίκων. Κατά πληροφορίες, ο ανήλικος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, στο αριστερό χέρι και στη μεσοθωράκια περιοχή.

Θεσσαλονίκη Πυροβολισμός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μου τη σπάνε όλες αυτές οι μικρούλες, που προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα Τούνη

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Τζένιφερ Άνιστον: Επισημοποίησε με μία φωτογραφία τη σχέση με τον νέο της σύντροφο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ για υποκλοπές: “Παγιδεύτηκα γιατί δεν ήμουν αρεστή από τη διοίκηση”

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Το τρυφερό μήνυμα του Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού: “Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό”

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Σερβία: Μητέρα θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ ξεκινά απεργία πείνας έξω από το κοινοβούλιο – Ζητά δικαιοσύνη για το παιδί της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

“Βόμβα” στον Ηρακλή: Τέλος από το πάγκο ο Δημήτρης Σπανός!