MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στην Τουρκία εκδίδεται ο 42χρονος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία και απόδραση

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Στην Τουρκία εκδίδεται ο 42χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ερυθράς αγγελίας διεθνών αναζητήσεων των διωκτικών αρχών της πατρίδας του.

Οι Τούρκοι ζητούν την εκδοσή του για να εκτίσει υπόλοιπο ποινής, η οποία του επιβλήθηκε και συνδέεται με δολοφονία που τέλεσε το 2012 στην τουρκική επαρχία της Ραιδεστού (Tekirdag). Σύμφωνα με τα τουρκικά διωκτικά έγγραφα, το έγκλημα έγινε για λόγους ερωτικής αντιζηλίας, ενώ ο ίδιος βαρύνεται και με σωματικές βλάβες που φαίνεται να προκάλεσε μετέπειτα, κατά τον εγκλεισμό του, σε σωφρονιστικό κατάστημα, όπου επιτέθηκε με στυλό στον κουρέα των φυλακών.

Κατά τα ίδια έγγραφα, εκτίει συνολική ποινή φυλάκισης 31 ετών, αλλά τον περυσινό Αύγουστο παραβίασε ολιγοήμερη ειδική άδεια που του χορηγήθηκε από τη φυλακή και δεν επέστρεψε. Έκτοτε φαίνεται να εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα όπου αιτήθηκε τη χορήγηση ασύλου.

Ο 42χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης όπου δήλωσε πως συναινεί να εκδοθεί στην Τουρκία. Το υπόλοιπο της ποινής που, σύμφωνα με τα τουρκικά έγγραφα, καλείται να εκτίσει ανέρχεται στα 9 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

“Να ξαναπάρεις τα παιδιά στο σπίτι, ήταν ωραία” – Φρικτές αποκαλύψεις για τον θείο που ασελγούσε μαζί με τον φίλο στα ανίψια του

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Νίκος Ευαγγελάτος για τον φονικό σεισμό του ’99: Προσπαθούσα να καταλάβω αν η Τατιάνα και το παιδί ήταν καλά στο σπίτι

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Γαλλική Πολυνησία: Τουλάχιστον επτά νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης στην Ταϊτή

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

ΕΟΔΥ: 138 νέες εισαγωγές με κορωνοϊό και 12 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα – Δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Μαριάννα Τουμασάτου: Μόλις λίγο τα μαγουλάκι κρεμάσει, αρχίζουν τα σχόλια “άντε πήγαινε μωρή κάνε δίαιτα”