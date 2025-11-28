MENOY

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Τούρκος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία και απόδραση

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ένας 42χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία των Τουρκικών Αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε αδικήματα του τουρκικού ποινικού κώδικα για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, αιτίες για διακριτική εξομάλυνση, στέρηση εξάσκησης ορισμένων δικαιωμάτων, σωματική βλάβη, σοβαρή σωματική βλάβη λόγω των συνεπειών του, σωματική βλάβη από αμέλεια και απόδραση καταδικασθέντα ή κρατουμένου».

Ο 42χρονος συνελήφθη χθες το πρωί. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

