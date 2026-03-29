Θεσσαλονίκη: Παραμένει υπό κράτηση η 77χρονη που συνελήφθη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της

THESTIVAL TEAM

Υπό κράτηση παραμένει η 77χρονη που συνελήφθη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της στο σπίτι τους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Η γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία πως τον άφησε αβοήθητο με συνέπεια τελικά ο άνδρας να βρεθεί νεκρός. Υπενθυμίζεται πως σε προγενέστερο χρόνο ο 82χρονος είχε καταγγείλει τη σύζυγό του για σωματική κακοποίηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας διέταξε να παραταθεί η κράτηση της 77χρονης καθώς φέρεται να παραβίασε περιοριστικό όρο που της είχε επιβληθεί προ μηνών, να μην πλησιάσει τον εκλιπόντα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Η 77χρονη αναμένεται να δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο καθώς σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράλειψη προσφοράς βοήθειας στον 82χρονο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ηλικιωμένος φέρεται να ήταν πεσμένος μέσα στο σπίτι από το μεσημέρι, ενώ βρέθηκε νεκρός γύρω στις 19:00. Η Αστυνομία κλήθηκε στο σπίτι του ζευγαριού από περιοίκους. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, η 77χρονη σύζυγος του 82χρονου βρέθηκε έξω από το σπίτι.

Στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής όμως δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί αν ο θάνατος του ηλικιωμένου οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Αύριο αναμένεται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του άνδρα.

