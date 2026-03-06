MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 44χρονος που “ξάφρισε” νοσηλευόμενες γυναίκες σε νοσοκομείο

THESTIVAL TEAM

Θύματα επαγγελματία… ελαφροχέρη έπεσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (05/03) δύο νοσηλευόμενες γυναίκες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 02:00 σε κλινική του νοσοκομείου, όταν ο 44χρονος κατάφερε να αποσπάσει από τα θύματα κινητό τηλέφωνο και ένα πορτοφόλι με χρήματα.

Οι κινήσεις του φαίνεται ότι έγιναν αντιληπτές από υπάλληλο φύλαξης του νοσοκομείου και έτσι στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι του πέρασαν χειροπέδες. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για άλλες περιπτώσεις κλοπών.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο 44χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών, με το δικαστήριο να διατάσσει την έκτισή της.

Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, τα θύματα δεν μπορούσαν να προσέλθουν στο δικαστήριο για να καταθέσουν, καθώς νοσηλεύονται.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι μετέβη στο νοσηλευτικό ίδρυμα για θέματα υγείας, και συγκεκριμένα για πόνο στο πόδι του, ενώ ισχυρίστηκε ότι «δεν κατάλαβα πώς μπήκα μέσα στο θάλαμο και τα έκλεψα».

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, το δικαστήριο του επέβαλε και χρηματική ποινή 500 ευρώ.

Θεσσαλονίκη

