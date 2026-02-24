MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 23χρονο που διέρρηξε κάβα ποτών στις Συκιές

THESTIVAL TEAM

Κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής ασκήθηκε στον 23χρονο που διέρρηξε κάβα ποτών στην περιοχή των Συκεών τα ξημερώματα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Ο 23χρονος εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο ανελκυστήρα, απ’ όπου τον συνέλαβαν αστυνομικοί, αφού προηγουμένως χρειάστηκε να σπάσουν γυψοσανίδα.

Είχαν προηγηθεί δύο «χτυπήματα» σε ισάριθμες επιχειρήσεις σε διάστημα 24ωρου- πρώτα σε κατάστημα καφέ-ψιλικών και μετά σε κάβα ποτών, τις οποίες η Αστυνομία απέδωσε στον 23χρονο.

Ο ίδιος φαίνεται πως «ξαναχτύπησε» στις 5 το πρωί, μαζί με συνεργό του που ανέλαβε χρέη τσιλιαδόρου. Ο 23χρονος… τρύπωσε στην επιχείρηση από παράθυρο, αναζητώντας χρήματα στα συρτάρια του ταμείου. Για κακή του τύχη όμως εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Σε αντίθεση με τον συνεργό που κατάφερε να διαφύγει, ο 23χρονος εγκλωβίστηκε στην επιχείρηση, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε να ξεφύγει, σκαρφαλώνοντας σε ράφια και πετώντας αντικείμενα και εμπορεύματα.

Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

