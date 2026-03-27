Search Button Close Search
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους δύο εργαζόμενους που κατηγορούνται πως θώπευσαν 19χρονο κατά τη διάρκεια μασάζ

Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος των δύο εργαζομένων που κατηγορούνται για ανάρμοστες πράξεις εις βάρος 19χρονου σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών αισθητικής και μασάζ, στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα διώκονται για γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή.

Είχε προηγηθεί καταγγελία στις Αρχές από τον 19χρονο, υπήκοο Ουκρανίας. Ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε ότι βρέθηκε στο κατάστημα ως μοντέλο για τις ανάγκες διαφημιστικής προβολής της επιχείρησης (είχε προηγηθεί άλλη μία επίσκεψη στο παρελθόν για τον ίδιο σκοπό, σύμφωνα με την κατάθεσή του). Οι καταγγελλόμενες πράξεις, κατά τον ίδιο, τελέστηκαν την ώρα που οι δύο κατηγορούμενοι τού έκαναν μασάζ.

Από την πλευρά τους, τα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα (41 και 38 ετών), αρνούνται την κατηγορία, υποστηρίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η καταγγελία έγινε προκειμένου ο νεαρός να τους εκβιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ασέλγεια Θεσσαλονίκη

