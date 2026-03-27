Θεσσαλονίκη: Ουκρανός κατήγγειλε πως τον θώπευσαν μέσα σε κέντρο αισθητικής στο κέντρο

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 41 και 38 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατά τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ημεδαποί, οι οποίοι εργάζονταν σε κατάστημα αισθητικής, φέρονται να προέβησαν σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπεια 19χρονου πελάτη, ουκρανικής καταγωγής.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντας τους εμπλεκόμενους.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

