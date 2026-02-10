MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 8 μηνών με αναστολή σε άνδρα που απείλησε να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του επειδή θα μετακόμιζε με τα παιδιά τους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε άνδρα, ο οποίος απείλησε ότι θα σκοτώσει την πρώην σύζυγό του, όταν εκείνη του γνωστοποίησε ότι προτίθεται να μετακομίσει με τα παιδιά τους στην Κρήτη.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η παθούσα στο δικαστήριο, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ζήτησε από τον κατηγορούμενο να μεταβεί στην οικία της, προκειμένου να δει τα παιδιά τους και να του ανακοινώσει ότι σκοπεύει να μετακομίσει στην Κρήτη, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής.

«Ήθελα να το συζητήσουμε όμορφα. Εκείνος ξεκίνησε να με απειλεί, λέγοντας ότι θα με σκοτώσει και ότι δεν θα προλάβω να πάω πουθενά. Τα παιδιά φώναζαν “άσε τη μαμά”. Πρόκειται για έναν οξύθυμο άνθρωπο και στο παρελθόν έχουν υπάρξει αντίστοιχα περιστατικά, τα οποία δεν έχω καταγγείλει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την παθούσα, το επεισόδιο έληξε όταν ο κατηγορούμενος πήρε τα παιδιά και αποχώρησε, ενώ λίγες ώρες αργότερα η ίδια μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε καταγγελία σε βάρος του.

Από την πλευρά του, ο άνδρας, στην απολογία του, αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι υπήρξε λεκτικός διαπληκτισμός, ωστόσο ουδέποτε απείλησε ότι θα σκοτώσει την πρώην σύζυγό του. «Μου είπε ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο θα φύγει με τα παιδιά μας για την Κρήτη. Το μόνο που της απάντησα ήταν “δεν ντρέπεσαι καθόλου” και δεν την απείλησα ότι θα τη σκοτώσω. Δεν γνωρίζω καν αυτές τις λέξεις» ισχυρίστηκε.

Πηγή: protothema.gr

Θεσσαλονίκη

