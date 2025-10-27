Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση ενός έτους με αναστολή στον 43χρονο που τα έκανε “γυαλιά-καρφιά” σε κατάστημα
Σε φυλάκιση 1 έτους, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 43χρονος, ο οποίος, σε κατάσταση μέθης, προκάλεσε το πρωί φθορές σε κατάστημα ψιλικών – καφέ, που βρίσκεται επί της οδού Πολυτεχνείου, στην περιοχή των Λαδάδικων, στη Θεσσαλονίκη.
«Δεν ήξερα τι έκανα, δεν ενόχλησα κανέναν. Δεν είμαι αλκοολικός, άμα τύχει πίνω», είπε στην απολογία του ο κατηγορούμενος, αποδεχόμενος τις πράξεις του, για τις οποίες, είπε, ότι είναι διατεθειμένος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, προκάλεσε ζημιές σε πέντε τραπέζια και δέκα καρέκλες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
