MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ τα έκανε “γυαλιά-καρφιά” σε κατάστημα με το “καλημέρα” – Bίντεο από το σημείο

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Επεισόδιο σημειώθηκε με το “καλημέρα” σε κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας άνδρας τα έκανε γυαλιά καρφιά ενώ αστυνομικοί που πέρασαν στο σημείο προχώρησαν στην προσαγωγή του.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 06:30 σε ψιλικατζίδικο- καφέ επί της οδού Πολυτεχνείου, στα Λαδάδικα, στο κέντρο της πόλης. Ο άνδρας άρχισε να έχει αρχικά λεκτικές αντιπαραθέσεις με πελάτες του καταστήματος ενώ στη συνέχεια άρχισε να πετάει καρέκλες και να προκαλεί φθορές σπάζοντας και την τζαμαρία εξωτερικά του καταστήματος.

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ανέφερε ότι ο άνδρας ήταν μεθυσμένος. “Τρόμαξα πολύ”, δήλωσε επίσης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος άνδρας είναι γνωστός στην ευρύτερη περιοχή.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προσήγαγαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κρήτη: Έπεσαν πυροβολισμοί στην γιορτή καστάνου στον Κίσσαμο – Ένας τραυματίας, αναζητείται ο δράστης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Αγγελούδης: Η ιστορία θέλει τη Θεσσαλονίκη στην πρωτοπορία των εξελίξεων – Οφείλουμε να υπηρετούμε αυτήν την πραγματικότητα

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου: “Αν συνέχιζα το πρωινό θα είχα πολύ κακό τέλος, έχει χρειαστεί να πάρω και φάρμακα για να σταθώ στα πόδια μου”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

“Ματωμένο” κρητικό γλέντι στα Χανιά: Τον πυροβόλησε στο στήθος και τράπηκε σε φυγή – Γνωρίζονταν θύμα και δράστης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Μέγαρα: Έφοδος της αστυνομίας σε παράνομους αγώνες μηχανών – Το διαδικτυακό κάλεσμα και τα πρόστιμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 38 λεπτά πριν

Χανιά: Για προσωπικές διαφορές η δολοφονία του 52χρονου από τον ξάδελφό του σε πανηγύρι