ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος που καταγγέλθηκε ότι γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου

Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο 17χρονος που συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι γρονθοκόπησε συνομήλικό του σε σχολική μονάδα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Η ίδια εισαγγελέας έδωσε εντολή να διεξαχθεί για το περιστατικό προκαταρκτική έρευνα ώστε να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική του μεταχείριση.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν να δώσουν καταθέσεις οι δύο 17χρονοι, ενώ ζητήθηκε να ενσωματωθούν στη δικογραφία οι ιατρικές γνωματεύσεις αναφορικά με τα τραύματα που φέρεται να υπέστη ο παθών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαλείμματος, στις τουαλέτες του σχολείου. Αιτία φαίνεται πως ήταν προσωπικές διαφορές που σχετίζονται με ερωτική αντιζηλία. Ο 17χρονος καταγγέλθηκε ότι γρονθοκόπησε τον συνομήλικό του στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος, με συνέπεια το θύμα να μεταφερθεί (με ίδια μέσα) σε νοσοκομείο για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

