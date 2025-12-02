MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο οδηγός ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα δικυκλιστή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 39χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα 35χρονο δικυκλιστή, τα ξημερώματα της Κυριακής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 39χρονος αυτοκινητιστής παραβίασε ερυθρό σηματοδότη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Πατριάρχου Γρηγορίου, στη Χαριλάου.

Απολογούμενος ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι ξεκίνησε την πορεία, όταν αυτοκίνητο που βρισκόταν από πίσω του, τον κόρναρε. «Ήμουν σταματημένος λίγο πιο μπροστά από το φανάρι και εξέλαβα το κορνάρισμα ως σήμα για να ξεκινήσω», απολογήθηκε ο 39χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες. Όσον αφορά τον άτυχο δικυκλιστή, είπε ότι δεν τον αντιλήφθηκε.

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν τελικά να τον αφήσουν ελεύθερο με τους εξής τρεις περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση οδήγησης κάθε μορφής οχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ιβάν Σαββίδης: Ενωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, να φύγουμε πρωταθλητές από την παλιά Τούμπα

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Ιωάννης Παπαζήσης: Ο γιος μου, ο Ιάσονας, είναι ο καλύτερος φίλος που είχα ποτέ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές δηλώσεις για την επιστροφή ενοικίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Λουτράκι: Στην αντεπίθεση η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για θωπεία – Σκέφτεται να κινηθεί νομικά

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Κατεδάφιση ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτιρίων σε Εύοσμο και Κορδελιό, φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μηχανοκίνητη πορεία οδηγών ταξί προς το ΥΜΑΘ – Δείτε βίντεο