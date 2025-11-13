Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρο ο νεαρός που βιντεοσκόπησε 68χρονη πελάτισσα στην τουαλέτα επιχείρησης

Ελεύθερος, υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε ο 21 ετών άνδρας που κλήθηκε να απολογηθεί στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ότι βιντεοσκόπησε παράνομα με το κινητό του τηλέφωνο μία 68χρονη στην τουαλέτα εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, όπου βρέθηκε σαν πελάτισσα.

Ο κατηγορούμενος, υπάλληλος στη συγκεκριμένη εταιρεία, φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του και την απέδωσε στην «αφέλειά» του.

Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε την ενέργεια, ο νεαρός έσβησε το επίμαχο υλικό, όπως απολογήθηκε ο ίδιος.

Κατά την αστυνομική προανάκριση φαίνεται να προέκυψε ότι είχε προβεί κατά το παρελθόν άλλες δέκα φορές σε ανάλογες πράξεις. Πληροφορίες από δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί παραγγελία προς την αστυνομία να διερευνήσει αυτές τις περιπτώσεις.

Όπως έγινε γνωστό, μετά τη σύλληψή του για το περιστατικό παράνομης βιντεοσκόπησης της 68χρονης, ο νεαρός απολύθηκε από την εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ