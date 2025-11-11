MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος εταιρείας βιντεοσκοπούσε παράνομα πελάτισσες στην τουαλέτα

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 21χρονος υπάλληλος σε εταιρεία συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα, μία πελάτισσα όταν αυτή πήγε στην τουαλέτα της επιχείρησης

Σύμφωνα με την Aστυνομία, ο 21χρονος υπάλληλος έγινε αντιληπτός από την 68χρονη παθούσα που τον κατήγγειλε. Από την περαιτέρω έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης προέκυψε ότι προέβη σε άλλες δέκα παρόμοιες πράξεις στον ίδιο χώρο κατά το παρελθόν

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για παράνομη βιντεοσκόπηση.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

