Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με αναμορφωτικό μέτρο ο 13χρονος που άρπαξε πατίνι από νεαρό προσποιούμενος ότι είχε μαχαίρι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με την επιβολή αναμορφωτικού μέτρου αφέθηκε ελεύθερος ο 13χρονος που κατηγορείται ότι άρπαξε ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι από νεαρό, 21 ετών, τον οποίο απείλησε, λέγοντας ότι θα βγάλει μαχαίρι.

Απολογούμενος σε ανακριτή, ο ανήλικος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι παρασύρθηκε από άλλο πρόσωπο.

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να αναθέσουν την επιτήρησή του σε επιμελητή ανηλίκων.

Το περιστατικό συνέβη στη μία τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη. Το 21 ετών θύμα κατευθυνόταν προς τον Λευκό Πύργο για να σταθμεύσει το πατίνι, όταν τον πλησίασε ο ανήλικος κι έχοντας το χέρι του στην τσέπη, τον απείλησε ότι θα βγάλει μαχαίρι.

Υπό τον φόβο να κάνει πράξη την απειλή του, ο καταγγέλλων παρέδωσε το πατίνι και ενημέρωσε την Άμεση Δράση. Μέσω της εφαρμογής που διαθέτουν τα ενοικιαζόμενα πατίνια, ο παθών εντόπισε την τοποθεσία του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο ανήλικος λίγη ώρα αργότερα, από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ».

Ο 13χρονος, ο οποίος διαμένει σε δομή ανηλίκων, αναγνωρίστηκε από τον νεαρό και παρότι ο τελευταίος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την τιμωρία του, σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως δικογραφία εις βάρος του για ληστεία, όπως ήταν και η δίωξη που του ασκήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

