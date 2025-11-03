Θεσσαλονίκη: Δίωξη στους δύο συλληφθέντες για το επεισόδιο έξω από τα δικαστήρια

Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των δύο ανδρών που συνελήφθησαν για εμπλοκή στο επεισόδιο, το οποίο συνέβη το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη δίκη στο Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Οι δύο νεαροί διώκονται για διατάραξη κοινής ειρήνης, απείθεια και παράβαση του νόμου περί αθλητισμού, ενώ παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ