Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 16χρονο για revenge porn σε βάρος ανήλικης – Έσπρωξε την έγκυο φίλη της

Συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, 16χρονος μετά από καταγγελία 17χρονης ότι την έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί ενώ είναι έγκυος.

Επιπλέον σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και συνελήφθη εκ νέου για εκδικητική πορνογραφία, διότι σύμφωνα με καταγγελία 16χρονης, ο δράστης προ μίας εβδομάδας ανήρτησε βίντεο με προσωπικές τους στιγμές στην προσωπική του σελίδα σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο στη συνέχεια κατέβασε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 16χρονος παραπέμφθηκε στον ανακριτή αφού ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για εκδικητική πορνογραφία ύστερα από τους ισχυρισμούς της 16χρονης ότι το έκανε αυτό επειδή η ίδια ήθελε να απομακρυνθεί από εκείνον. Πήρε προθεσμία από τον ανακριτή να απολογηθεί την Τρίτη και μέχρι τότε κρατείται ενώ είναι γνώριμος των Αρχών αφού μόλις χθες είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους καθώς είχε συλληφθεί για ληστεία.