MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος για revenge porn σε βάρος ανήλικης – Κατηγορείται ότι έσπρωξε την 17χρονη έγκυο φίλη της

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 16χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος μιας 16χρονης με την οποία διατηρούσε σχέση στο παρελθόν. Μάλιστα ο ανήλικος κατηγορείται ότι έσπρωξε και μια 17χρονη φίλη της, η οποία μάλιστα είναι έγκυος!

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη κατήγγειλε τον ανήλικο πως είχε αναρτήσει πριν από μία εβδομάδα βίντεο σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης με μεταξύ τους ερωτική τους συνεύρεση, το οποίο αργότερα κατέβασε. Όπως είπε η ίδια, αυτό έγινε όταν εκείνη αρνήθηκε να τα βρουν ξανά μετά τη διακοπή της σχέσης τους.

Χθες το απόγευμα μάλιστα ο 16χρονος φέρεται να έσπρωξε τη 17χρονη έγκυο φίλη της πρώην του, σε συνάντηση που είχαν. η 17χρονη τον κατήγγειλε στις Αρχές και έτσι οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 16χρονο. Μετά και τη δεύτερη καταγγελία από την 16χρονη πρώην του, ο ανήλικος συνελήφθη ξανά.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Τα ποτά που περιέχουν ζάχαρη συνδέονται με το άγχος στους εφήβους – Τι έδειξε μελέτη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Κολωνάκι: Ποινή φυλάκισης 20 μηνών και αφαίρεση διπλώματος από την τραγουδίστρια που πήρε σβάρνα πέντε αμάξια

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Έρευνα: Οι γάτες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξεύρεση θεραπείας για κάποιους καρκίνους του μαστού

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

ΕΕ, Βρετανία και Καναδάς καταγγέλλουν ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου στο Σουδάν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μοτοπορεία στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ρούλα Πισπιρίγκου: Υποβασταζόμενη και με μπαστούνι στο Εφετείο – Αναβλήθηκε η δίκη για τους θανάτους της Ιριδας και της Μαλένας