Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος για revenge porn σε βάρος ανήλικης – Κατηγορείται ότι έσπρωξε την 17χρονη έγκυο φίλη της

Ένας 16χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος μιας 16χρονης με την οποία διατηρούσε σχέση στο παρελθόν. Μάλιστα ο ανήλικος κατηγορείται ότι έσπρωξε και μια 17χρονη φίλη της, η οποία μάλιστα είναι έγκυος!

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη κατήγγειλε τον ανήλικο πως είχε αναρτήσει πριν από μία εβδομάδα βίντεο σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης με μεταξύ τους ερωτική τους συνεύρεση, το οποίο αργότερα κατέβασε. Όπως είπε η ίδια, αυτό έγινε όταν εκείνη αρνήθηκε να τα βρουν ξανά μετά τη διακοπή της σχέσης τους.

Χθες το απόγευμα μάλιστα ο 16χρονος φέρεται να έσπρωξε τη 17χρονη έγκυο φίλη της πρώην του, σε συνάντηση που είχαν. η 17χρονη τον κατήγγειλε στις Αρχές και έτσι οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 16χρονο. Μετά και τη δεύτερη καταγγελία από την 16χρονη πρώην του, ο ανήλικος συνελήφθη ξανά.