MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 13χρονο που άρπαξε ηλεκτρικό πατίνι από 21χρονο απειλώντας τον ότι θα βγάλει μαχαίρι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δίωξη για ληστεία ασκήθηκε στον 13χρονο, ο οποίος, με την απειλή ότι θα βγάλει μαχαίρι, άρπαξε ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι από νεαρό, 21 ετών. Ο ανήλικος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στη μία τα ξημερώματα στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη. Το 21 ετών θύμα κατευθυνόταν προς τον Λευκό Πύργο για να σταθμεύσει το πατίνι, όταν, όπως κατήγγειλε, τον πλησίασε ο ανήλικος κι έχοντας το χέρι του στην τσέπη του, τον απείλησε ότι θα βγάλει μαχαίρι.

Υπό τον φόβο να κάνει πράξη την απειλή του, ο καταγγέλλων παρέδωσε το πατίνι και ενημέρωσε την Άμεση Δράση. Μέσω της εφαρμογής που διαθέτουν τα ενοικιαζόμενα πατίνια, ο 21 ετών νεαρός εντόπισε την τοποθεσία του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο ανήλικος λίγη ώρα αργότερα, από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ», στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Αντ. Καμαρά.

Ο 13χρονος, ο οποίος διαμένει σε δομή ανηλίκων, αναγνωρίστηκε από τον παθόντα και παρότι ο τελευταίος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη δίωξή του σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως δικογραφία εις βάρος του, με την οποία οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 21 ώρες πριν

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού με βροχές και καταιγίδες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Νέα διάσωση 25 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου – Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της FRONTEX

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης από αύριο στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Σε ποια σημεία

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Ηράκλειο: Υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης στο Κέντρο Υγείας Μοιρών μετά τα γεγονότα στα Βορίζια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Χαλκίδα: Νεκρός 23χρονος από επίθεση με μαχαίρι – Στο νοσοκομείο δεύτερο άτομο μαχαιρωμένο

EUROBANK 2 ώρες πριν

Eurobank: Άντλησε 600 εκατ. ευρώ με επιτυχημένη έκδοση AT1 – Υπερκάλυψη σχεδόν 4 φορές και απόδοση 6,25%