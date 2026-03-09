MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκαν 15 άτομα για τη φερόμενη υπερκοστολόγηση εργασιών σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αθώοι κρίθηκαν όσοι σχετίζονταν με την υπόθεση της φερόμενης υπερκοστολόγησης εργασιών –ύψους 43 εκατ. ευρώ– όσον αφορά την κατασκευή τμήματος του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού, την περίοδο 2008/09. Η συγκεκριμένη δικογραφία -η δεύτερη που έφτασε στα ποινικά ακροατήρια- αφορούσε δύο ζεύγη σηράγγων κι έναν ανισόπεδο κόμβο, στις τοποθεσίες Παναγία και Συρτό, στην περιοχή των Γρεβενών (στα όρια με το νομό Τρικάλων).

Ύστερα από πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία και περισσότερες από 30 συνεδριάσεις, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε αθώους τους 15 κατηγορούμενους, μεταξύ αυτών επιβλέποντες μηχανικοί του έργου, μέλη παλιότερων διοικήσεων της «Εγνατία Οδός ΑΕ» αλλά και νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Ανάλογα με την περίπτωση κατηγορούνταν για απάτη σε βάρος ΝΠΙΔ, απόπειρα απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., πλαστογραφία και ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις.

Με αθωωτική εισαγγελική πρόταση, το Δικαστήριο δέχθηκε -μεταξύ άλλων- ότι οι επίδικες εργασίες πράγματι περατώθηκαν (αφορούσαν, κατά τη δικογραφία, αυτές που δεν παραλείφθηκαν κατά τη διοικητική διαδικασία προσωρινής παραλαβής του έργου), ενώ δεν αποδείχθηκε ότι το έργο επιμετρήθηκε πλημμελώς ώστε να ζημιωθεί η Εγνατία Οδός ΑΕ, ούτε προέκυψε οι επιβλέποντες μηχανικοί να ενήργησαν δολίως ώστε να ωφεληθεί η ανάδοχος εταιρεία.

Τα ίδια πρόσωπα περιλαμβάνονταν σε άλλη δικογραφία -την πρώτη που έφτασε στα ποινικά ακροατήρια- κι αφορούσε υπερκοστολογήσεις ύψους 32 εκατ. ευρώ στον ίδιο αυτοκινητόδρομο και κατά την ίδια περίοδο όσον αφορά την κατασκευή πέντε δίδυμων σηράγγων, πάλι στον νομό Γρεβενών (στις θέσεις Αγία Τριάδα, Αγία Παρασκευή, Αγναντερό, Πριόνια και Βελανιδιές).

Το Δικαστήριο εκείνο, έκρινε, τον περασμένο Ιούλιο, ένοχους συνολικά έξι μηχανικούς και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Οι δύο εξ αυτών (μηχανικοί) είχαν καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών και οδηγήθηκαν στις φυλακές, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι, λίγους μήνες αργότερα, με αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής. Οι υπόλοιποι καταδικασθέντες είχαν αφεθεί ελεύθεροι με εγγυοδοσίες ενόψει του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Και οι δύο υποθέσεις είχαν φτάσει στη Δικαιοσύνη το 2015, μετά από μήνυση της τότε διοίκησης της «Εγνατία Οδός ΑΕ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εγνατία Οδός Θεσσαλονίκη

