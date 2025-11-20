MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 27χρονος που έπεσε θύμα ληστείας και κατηγορήθηκε για προσέλκυση ανήλικης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Αθώος κρίθηκε ο 27χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για προσέλκυση ανηλίκου για γενετήσιους λόγους.

Είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία που έκανε στην αστυνομία ότι έπεσε θύμα ληστείας από ομάδα περίπου 20 ατόμων, την ώρα που συναντήθηκε με ανήλικη, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Όπως απολογήθηκε στο δικαστήριο, είχε προηγηθεί επικοινωνία με την κοπέλα μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

«Με προσέγγισε μέσω facebook και μου ανέφερε ότι εκδίδεται. Έλεγε στην αρχή ότι είναι 14 ετών και στη συνέχεια 17. Μου έδειξε τον εαυτό της σε βίντεο. Από τα 70 ευρώ συμφωνήσαμε στα 10 ευρώ. Μου ζήτησε ραντεβού, συναντηθήκαμε και μου επιτέθηκαν. Την ώρα που με χτυπούσαν φώναζαν ότι είμαι “παιδεραστής”. Ήταν ανήλικοι αυτοί που με χτύπησαν. Φορούσαν κουκούλες αλλά φαίνονταν τα πρόσωπα τους- δεν τους γνώριζα», ανέφερε ο 27χρονος.

Σε σχετική ερώτηση από το δικαστήριο, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε καταδικαστεί για βιασμό 15χρονης, πριν από τέσσερα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη Ληστεία

