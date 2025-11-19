Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε ξυλοδαρμό και ληστεία από 20 άτομα ενώ καθόταν σε παγκάκι – Είχε ερωτικό ραντεβού με 14χρονη εκείνη την ώρα!

Ένα απίστευτο περιστατικό ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα ένας 27χρονος κατήγγειλε αρχικά ότι έπεσε θύμα ληστείας το βράδυ της περασμένης Δευτέρας 17 Νοεμβρίου ενώ καθόταν σε παγκάκι στην περιοχή της Πολίχνης. Οι έρευνες όμως των αστυνομικών στο πλαίσιο της καταγγελίας έφεραν στο φως μια ανατριχιαστική υπόθεση, αφού ο 27χρονος φέρεται είχε βγει ερωτικό ραντεβού με 14χρονη την ώρα που δέχθηκε την άγρια επίθεση την οποία κατήγγειλε.

Όπως κατήγγειλε ο 27χρονος στις Αρχές, ομάδα 20 περίπου ατόμων, τον εντόπισαν να κάθεται σε παγκάκι στην Πολίχνη και με χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό, χρεωστική κάρτα και προσωπικό του έγγραφο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο των ερευνών, προέκυψε ότι ο 27χρονος καταγγέλλων βρισκόταν στο σημείο με την ανήλικη έπειτα από μεταξύ τους επικοινωνία μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την ερωτική συνεύρεση κι ενώ γνώριζε την ηλικία της.

Ο 27χρονος άντρας συνελήφθη και σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά σχημάτισαν δικογραφία για το αδίκημα της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.