Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο οδηγός ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό μοτοσικλετιστή

Απολογείται σήμερα στον 1ο τακτική ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 39χρονος οδηγός ταξί που συνελήφθη για το θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα 35χρονο δικυκλιστή, επί των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου στην περιοχή της Χαριλάου, τα ξημερώματα της Κυριακής 30 Νοεμβρίου.

Σε βάρος του, η εισαγγελέας απήγγειλε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο. Μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση, παραμένει υπό κράτηση.

Τις ακριβείς συνθήκες ανέλαβε να διερευνήσει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος κατηγορούμενος αυτοκινητιστής φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.