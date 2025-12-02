MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο οδηγός ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό μοτοσικλετιστή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Απολογείται σήμερα στον 1ο τακτική ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 39χρονος οδηγός ταξί που συνελήφθη για το θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα 35χρονο δικυκλιστή, επί των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου στην περιοχή της Χαριλάου, τα ξημερώματα της Κυριακής 30 Νοεμβρίου.

Σε βάρος του, η εισαγγελέας απήγγειλε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο. Μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση, παραμένει υπό κράτηση.

Τις ακριβείς συνθήκες ανέλαβε να διερευνήσει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος κατηγορούμενος αυτοκινητιστής φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Λούτσα: Γόνος γνωστής οικογένειας με σοκολατοποιία o 24χρονος που έχασε τη ζωή του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

“Φουντώνουν” τα μπλόκα των αγροτών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα

ΚΑΙΡΟΣ 23 ώρες πριν

“Έρχεται αφρικανική καταιγίδα”: Νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 λεπτά πριν

Λαφαζάνης: Ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας για πρωθυπουργός, εγώ η άλλη λύση – Είμαι καταζητούμενος από την Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Εύσημα του Πέτρου Παππά στον Άδωνι Γεωργιάδη: “Κάνατε τα μέγιστα, είστε ο πιο εργατικός υπουργός”

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Τι θα συμβεί στον εγκέφαλό σου αν δεν παίρνεις αρκετή πρωτεΐνη