Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για τον Μάιο η δίκη των 38 συλληφθέντων από την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ

Αναβλήθηκε ξανά η δίκη των 38 ατόμων που συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ αλλά και πέριξ του Πανεπιστημίου.

Η δίκη επρόκειτο να γίνει σήμερα όμως αναβλήθηκε λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων των 38 συλληφθέντων.

Εις βάρος τους η εισαγγελέας είχε ασκήσει ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ όσοι εξ αυτών αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν διώκονται επίσης για απείθεια. Παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης την περασμένη Τετάρτη, όμως η εκδίκαση είχε αναβληθεί αρχικά για σήμερα ενώ το Δικαστήριο ήρε την κράτησή τους και έτσι όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

Μετά και τη σημερινή αναβολή, η δίκη ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου.

Από νωρίς σήμερα το πρωί φοιτητές πραγματοποιήσαν συγκέντρωση αλληλεγγύης στους 38 συλληφθέντες έξω από το Δικαστικό Μέγαρο ενώ διαμαρτυρήθηκαν και για την απόφαση του ΑΠΘ να κλείνουν όλα τα κτήρια εντός της Πανεπιστημιούπολής στις 10 το βράδυ. Υπενθυμίζεται πως η απόφαση ελήφθη μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της 7ης Φεβρουαρίου πέριξ του ΑΠΘ.