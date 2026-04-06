Τέμπη: Τι δείχνει το υλικό που κατασχέθηκε από το κινητό του πραγματογνώμονα – Στο φως νέα ντοκουμέντα

Αποκαλυπτικό φαίνεται ότι είναι το υλικό – φωτογραφίες και βίντεο – από τα όσα κατέσχεσε η δικαιοσύνη από τον υπολογιστή και το κινητό του Σταύρου Μπατζοπουλου, δικαστικού πραγματογνώμονα στην υπόθεση των Τεμπών.

Η κατάσχεση έγινε μετά από απόφαση της Προέδρου του δικαστηρίου για τα χαμένα βίντεο φόρτωσης του εμπορικού τρένου της τραγωδίας των Τεμπών, που την προηγούμενη εβδομάδα τινάχθηκε στον αέρα, όπως μεταδίδει το newsit.gr.

Μετά την ομολογία του διορισμένου δικαστικού πραγματογνώμονα από την Τροχαία Λάρισας, κ. Μπατζόπουλου, κατά την εξέτασή του από το δικαστήριο των χαμένων βίντεο, ότι δεν έχει συμπεριλάβει όλο το οπτικοακουστικό υλικό που ο ίδιος έχει τραβήξει μέσα στη δικογραφία και μετά από αίτημα δικηγόρων και συγγενών θυμάτων, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών προχώρησε στην κατάσχεση του υλικού από τον κ. Μπατζόπουλο.

Έπειτα από μια επεισοδιακή διαδικασία, που είχε ως αποτέλεσμα την δήλωση αποχής της Προέδρου και την επ’ αόριστον αναβολή της δίκης, οι δικηγόροι των συγγενών θυμάτων της τραγωδίας έλαβαν αντίγραφα του κατασχεθέντος υλικού, που όπως υποστηρίζουν είναι αποκαλυπτικό των διαδικασιών «μπαζώματος» του τόπου του δυστυχήματος και δυστυχώς δεν περιλαμβάνεται έως σήμερα στην κύρια δικογραφία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λήψεις του κ. Μπατζόπουλου που περιλαμβάνονται στα κατασχεθέντα αφορούν την αυτοψία που έκανε με τον έτερο δικαστικό πραγματογνώμονα, Απόστολο Βασιλάκο, το διάστημα από τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία έως και τις 6 Μαρτίου 2023, οπότε και ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του σημείου του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Το υλικό το οποίο κατασχέθηκε κι έχει περιέλθει πλέον στη διάθεση των δικηγόρων αλλά και των δικαστικών αρχών αποτελείται από ένα αρχείο 73 φωτογραφιών αλλά και βίντεο. Από το παραπάνω οπτικό υλικό 67 είναι φωτογραφίες κι έξι βίντεο τα οποία έχουν διάρκεια λίγων δευτερολέπτων το καθένα.

Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες αλλά και τους δικηγόρους καταγράφονται οι έξι ημέρες που διήρκησαν οι εργασίες αλλά και οι απομακρύνσεις των βαγονιών από το σημείο του τραγικού δυστυχήματος με τους 57 νεκρούς.

Όπως θα δείτε κι εσείς στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε, οι πραγματογνώμονες κατέγραψαν από την 1η Μαρτίου έως και τις 6 Μαρτίου του 2023 όλες; τις ενέργειες που έγιναν επί του πεδίου. Αρχικά τα κλιμάκια της πυροσβεστική αλλά και τα υπόλοιπα συνεργεία προσπαθούν να εισέλθουν αλλά και να αποκολλήσουν τα βαγόνια που έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες.

Στη συνέχεια κι αφού οι ειδικοί συλλέξουν τα στοιχεία που χρειάζονται μεταξύ των οποίων ακόμα και γενετικό υλικό, θα απομακρύνουν τα σπαραλιασμένα βαγόνια. Στις συνέχεια όπως θα δείτε κι εσείς θα ξεκινήσουν οι εργασίες  επί εδάφους με την απομάκρυνση χωμάτων από το σημείο, αλλά και ασφαλτόστρωσης.  

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

