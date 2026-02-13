MENOY

Τέμπη: Σήμερα η συνέχεια της δίκης για τα βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζεται σήμερα, Παρασκευή στη Λάρισα, η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχία της τραγωδίας των Τεμπών, με την εξέταση του πατέρα θύματος κ. Αντώνη Ψαρόπουλου.

Μετά την κατάθεσή του θα καταθέσουν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες για την σύγκρουση, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Υπενθυμίζεται επίσης πως σε εκκρεμότητα βρίσκεται το αίτημα της υποστήριξης της κατηγορίας σχετικά με την κλήση στο Δικαστήριο του Εφέτη Ανακριτή κ. Σωτήρη Μπακαΐμη.

