Τέμπη: Με εισαγγελική απόφαση ακυρώνονται οι εκταφές 3 σορών μετά από διαφωνία συγγενών για τα εργαστήρια εξετάσεων

Η αρμόδια εισαγγελέας για τη διαδικασία των εκταφών, Αικατερίνη Παπαϊωάννου, ακύρωσε τρεις προγραμματισμένες εκταφές που αφορούν θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, μετά από διαφωνία συγγενών με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συγγενείς των θυμάτων δεν συμφωνούν με την επιλογή των εργαστηρίων που θα αναλάβουν την εξέταση των δειγμάτων. Όπως επισημαίνεται, ζητούν οι αναλύσεις — τόσο οι εξετάσεις DNA όσο και οι ιστολογικές εξετάσεις — να πραγματοποιηθούν σε εργαστήρια εκτός Ελλάδας.

Από την πλευρά της Δικαιοσύνης, ωστόσο, επιλέγονται εργαστήρια εντός Ελλάδας και οι εξετάσεις που προβλέπονται αφορούν τεστ DNA.

Σημειώνεται ότι για αύριο Σάββατο 21 Φεβρουαρίου έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι δύο πρώτες εκταφές. Η πρώτη αφορά στη Μάρθη Ψαροπούλου, κόρη της Μαρίας Καρυστιανού και αναμένεται να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη αφορά στη Φρατζέσκα Μπέζα και αναμένεται να γίνει στην Πυλαία.