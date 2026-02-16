Τέμπη: Εισαγγελική εντολή για εκταφή εννέα σορών από την σιδηροδρομική τραγωδία

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην έρευνα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς εντός της εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εκταφή εννέα σορών θυμάτων, έπειτα από σχετική εντολή της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας.

Η εκταφή αφορά θύματα των οποίων οι συγγενείς είχαν ζητήσει εδώ και τέσσερις μήνες τη διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων, αίτημα που είχε εγκριθεί, ωστόσο καθυστέρησε λόγω δυσκολιών στον εντοπισμό κατάλληλων εργαστηρίων.

Προθεσμία 24 ωρών για ορισμό εργαστηρίων

Με τη νέα εισαγγελική παραγγελία, τίθεται προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες – ιατροδικαστές προκειμένου να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια όπου θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εξετάσεις.

Παράλληλα, δίνεται προθεσμία δύο ημερών για τον ορισμό πραγματογνωμόνων χημικών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, συμβάλλοντας στην επιστημονική διερεύνηση κρίσιμων στοιχείων της υπόθεσης.