Συμπληρωματική έρευνα για εταιρεία που μετέφερε τα συντρίμμια των Τεμπών, κλήση για εξηγήσεις σε 17 πρόσωπα

Συμπληρωματική έρευνα παρήγγειλε ο αντεισαγγελέας Πρωτοδικών με αφορμή εταιρεία μεταφορών, η οποία φέρεται πως πρώτα τοποθέτησε στο Κουλούρι τα συντρίμμια της τραγωδίας των Τεμπών και έναν μήνα αργότερα συστάθηκε ως ΙΚΕ.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η κλήση για ανωμοτί εξηγήσεις αφορά 17 ιδιώτες, υπηρεσιακούς παράγοντες και αιρετούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πρόκειται για άτομα που ήταν υπεύθυνα για τη μεταφορά των συντριμμιών.

Στις 19 Μαρτίου θα συνεχιστεί η δίκη για τα βίντεο

Σημειώνεται ότι στις 19 Μαρτίου θα συνεχιστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η δίκη που αφορά στα εξαφανισμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συμμετείχε στο δυστύχημα του Τεμπών.

Η δίκη διακόπηκε την περασμένη Τρίτη λόγω αδιαθεσίας της προέδρου της έδρας, σύμφωνα με το larissanet.gr. Νωρίτερα εξετάστηκε ο δικαστικός πραγματογνώμονας απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και κατηγορουμένων.

Λόγω και της απρόσμενης διακοπής δεν εξετάστηκε επίσης το θέμα επιλογής ειδικού μάρτυρα για την αξιολόγηση των ψηφιακών δεδομένων που περιέχουν οι συσκευές των πραγματογνωμόνων που κατασχέθηκαν.

Ωστόσο, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν αίτημα για να λάβουν αντίγραφα των ψηφιακών δεδομένων.

Δίκη τραγωδίας στα Τέμπη Τέμπη

