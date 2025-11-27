MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στη φυλακή ο 40χρονος που ασελγούσε μαζί με τον 20χρονο σύντροφό του στα δύο ανίψια του στην Αθήνα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προφυλακιστέος κρίθηκε από τον εισαγγελέα και ανακριτή ο 40χρονος, σύντροφος του 20χρονου, με τον οποίο φέρονται ότι ασελγούσαν στα ανίψια 2 και 4 ετών, του δεύτερου στην Αθήνα.

Ο 40χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πειραιά στις 8 το πρωί και λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι εξήλθε με σκυμμένο κεφάλι και φορώντας κουκούλα, συνοδεία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στην Αθήνα.

Ο 20χρονος από τη Ρουμανία και ο 40χρονος από την Αλβανία συνελήφθησαν αρχικά για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των παιδιών. Το σκηνικό της φρίκης γινόταν όταν η μητέρα, που είναι αδερφή του ενός δράστη και παντρεμένη με Έλληνα, τους εμπιστευόταν τα παιδιά της.

Αν και οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι τα παιδιά δεν έχουν υποστεί βιασμό, οι δυο άνδρες φαίνεται να κατέγραφαν σε βίντεο τις αποτρόπαιες πράξεις τους, ενώ στα κινητά τους τηλέφωνα βρέθηκε και πορνογραφικό υλικό με παιδιά.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα ήταν αυτή που κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, όταν είδε τον μεγάλο της γιο να κάνει κάποιες περίεργες κινήσεις. Όταν τον ρώτησε γι’ αυτό, απάντησε «τις έκανα με τον θείο», γι’ αυτό και η μητέρα σοκαρισμένη, απευθύνθηκε κατευθείαν στην αστυνομία.

Αθήνα

