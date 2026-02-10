MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

“Σπαρτιάτες”: Ομόφωνα αθώοι και στο Εφετείο για εξαπάτηση εκλογέων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Την ομόφωνη αθώωση των 13 κατηγορουμένων για την υπόθεση των «Σπαρτιατών», ανάμεσά τους και ο Ηλίας Κασιδιάρης, αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων (δεύτερος βαθμός).

Οι δικαστές με την απόφασή τους υιοθέτησαν την πρόταση που έκανε νωρίτερα στο ακροατήριο η εισαγγελέας της έδρας, ζητώντας την πλήρη απαλλαγή των κατηγορούμενων.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το protothema.gr, στο εδώλιο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου κάθισαν, με βασικό αδίκημα την εξαπάτηση εκλογέων κατά τις εκλογές του 2023, 11 νυν και πρώην βουλευτές του κόμματος των «Σπαρτιατών», ο Ηλίας Κασιδιάρης (ηθική αυτουργία σε εξαπάτηση εκλογέων) και ένας δικηγόρος (συνέργεια σε εξαπάτηση εκλογέων).

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση απασχόλησε τη Δικαιοσύνη όταν ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών», Βασίλης Στίγκας, από το βήμα της Βουλής είχε κάνει λόγο για «Greek Mafia» και εκβιασμούς στο κόμμα του, «φωτογραφίζοντας» τον Ηλία Κασιδιάρη.

Στη συνέχεια, ωστόσο, ο κ. Στίγκας είχε πάρει πίσω τις καταγγελίες του, αποδίδοντας όλα όσα είχε καταγγείλει σε μια κακή στιγμή και σε λανθασμένη πληροφόρηση.

Να σημειωθεί ότι μετά τις καταγγελίες του κ. Στίγκα, έρευνα για αυτές είχε διενεργήσει η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, και εν συνεχεία η υπόθεση οδηγήθηκε στο ακροατήριο.

Τέλος και σε πρώτο βαθμό όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν αθωωθεί, ωστόσο η υπόθεση κατέληξε στο Εφετείο κατόπιν έφεσης που άσκησε η Εισαγγελία Εφετών.

Σπαρτιάτες

