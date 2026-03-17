Σοκάρει το κατηγορητήριο για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – “Του χορηγούσαν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά”

Σκηνές φρίκης εκτυλίσσονται στη δικαστική αίθουσα, όπου ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης θανάτου του 3χρονου Άγγελου, μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη σε όλη τη χώρα.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η εισαγγελέας προχώρησε στην αναλυτική ανάγνωση του κατηγορητηρίου, περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται να χορηγούσαν στο παιδί ηρεμιστικά, προκειμένου να μην αντιδρά στις κακοποιήσεις και να μην ακούγονται οι κραυγές του.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με αιτήματα από την πλευρά της υπεράσπισης, καθώς ο συνήγορος του πατριού ζήτησε την κλήτευση της ιατροδικαστή και της ακτινολόγου, προκειμένου να δώσουν διευκρινίσεις σχετικά με τα ευρήματα και τα αίτια των τραυμάτων. Αντίστοιχο αίτημα κατατέθηκε και από τη συνήγορο της μητέρας, η οποία ζήτησε να καταθέσει και ο γιατρός που παρακολουθούσε το παιδί πριν τη μεταφορά του στην Κρήτη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 45χρονου, Βασίλης Νουλέζας, υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι τα ευρήματα της νεκροτομής δεν αποδεικνύουν χρήση αντικειμένου για την πρόκληση των τραυμάτων. Όπως ανέφερε, τα χτυπήματα που έφερε το παιδί ενδέχεται να προέρχονται από προγενέστερα περιστατικά και όχι από σκόπιμη ενέργεια τη συγκεκριμένη ημέρα, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει στοιχείο που να συνδέει τον εντολέα του με χρήση βίαιου μέσου.

Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία της παρουσίας των ειδικών στη διαδικασία, ώστε να αποσαφηνιστεί η χρονική ακολουθία των τραυμάτων και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν αποδείξεις άμεσης υπαιτιότητας για το περιστατικό κατά το οποίο το παιδί βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Από την πλευρά του βιολογικού πατέρα, ο συνήγορός του, Δημήτρης Καπόγιαννος, έκανε λόγο για εσφαλμένη εικόνα που έχει διαμορφωθεί εις βάρος του εντολέα του. Όπως δήλωσε, ο πατέρας δεν είχε επαφή με το παιδί για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα μπορούσε να έχει εμπλοκή σε πράξεις κακοποίησης, ενώ επικαλέστηκε μαρτυρίες και στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν τη φροντίδα που παρείχε στο παιδί.

Ηράκλειο

