MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Σέρρες: Στον εισαγγελέα πέντε από τους 30 μετανάστες για τα επεισόδια στην κλειστή δομή Σιντικής

Φωτογραφία: ΕΡΤ
|
THESTIVAL TEAM

Ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκονται αυτήν την ώρα οι πέντε από τους 30 μετανάστες οι οποίοι κατηγορούνται για τα χθεσινά επεισόδια στην κλειστή Δομή του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 30 μετανάστες, 29 Αιγύπτιοι κι ένας από το Μπαγκλαντές, με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης έφτασαν στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών και ανά πέντε περνούν την πόρτα του εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα απόδρασης, διέγερση για διάπραξη εγκλημάτων και σωματικές βλάβες.

Κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, ο ένας από ρίψη πέτρας και ο άλλος από δαγκωματιά. Σύμφωνα με την αστυνομία κανένας από τους μετανάστες δεν κατάφερε να αποδράσει.

Φωτογραφία: ΕΡΤ
Φωτογραφία: ΕΡΤ

Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Κεραμέως: Η Ελλάδα απαντά στη δημογραφική πρόκληση με πολιτικές απασχόλησης για όλες τις ηλικίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Πολιτική Προστασία: Με ψηφιακά μέσα προχωρούν οι αυτοψίες μετά το κύμα κακοκαιρίας

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Άδωνις Γεωργιάδης: Το Νοσοκομείο Χίου είναι από τα καλύτερα περιφερειακά της χώρας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 49 λεπτά πριν

Europol: Συνελήφθη στην Ελλάδα ο βασικός ύποπτος δικτύου κυβερνοεπιθέσεων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ηράκλειο: 67χρονη επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρή στο κατάστημά της

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Νικολά Σαρκοζί: Από 16 Μαρτίου έως 3 Ιουνίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό