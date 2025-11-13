Σέρρες: Στον εισαγγελέα πέντε από τους 30 μετανάστες για τα επεισόδια στην κλειστή δομή Σιντικής
Φωτογραφία: ΕΡΤ
THESTIVAL TEAM
Ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκονται αυτήν την ώρα οι πέντε από τους 30 μετανάστες οι οποίοι κατηγορούνται για τα χθεσινά επεισόδια στην κλειστή Δομή του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 30 μετανάστες, 29 Αιγύπτιοι κι ένας από το Μπαγκλαντές, με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης έφτασαν στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών και ανά πέντε περνούν την πόρτα του εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα απόδρασης, διέγερση για διάπραξη εγκλημάτων και σωματικές βλάβες.
Κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, ο ένας από ρίψη πέτρας και ο άλλος από δαγκωματιά. Σύμφωνα με την αστυνομία κανένας από τους μετανάστες δεν κατάφερε να αποδράσει.
