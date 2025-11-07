Σε τρεις μήνες με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 5.500 εύρω καταδικάστηκε ο τενόρος για τον ξυλοδαρμό του γιου του

Σε τρεις μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 5.500 εύρω καταδικάστηκε ο τενόρος για τον ξυλοδαρμό του ανήλικου γιου του.

Σύμφωνα με το newsit.gr, σήμερα (7/11) ο αηδός της λυρικής σκηνής δικάστηκε στο αυτόφωρο, παραδέχτηκε ότι χαστούκισε τον γιο του γιατί έκανε απουσίες στο σχολείο, πλην όμως δεν έπεισε τις αρχές καθώς η πλευρά της μητέρας του ανήλικου προσκόμισε σχετικό έγγραφο από το σχολείο που αποδεικνύει ότι το παιδί είχε μόνο μία απουσία μέχρι τις 3 Νοεμβρίου.

Έτσι το δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο.

Παράλληλα, η πλευρά της μητέρας και του 15χρονου παιδιού, μέσω του δικηγόρου τους, Αναστάσιου Ντούγκα, δήλωσαν οτι αισθάνονται δικαιωμένοι και ικανοποιημένοι απο την έκβαση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από μήνυση της πρώην συζύγου του για τον ξυλοδαρμό, ο 46χρονος τενόρος, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, μετεφέρθη στη συνέχεια στο γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Καλλιθέας και από εκεί οδηγήθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης (5/11) στα κρατητήρια του Τμήματος Συντάγματος προκειμένου να μεταχθεί το πρωί της Πέμπτης στο Αυτόφωρο.

Ο ίδιος αρνούνταν ότι ξυλοκόπησε τον γιο του και μάλιστα κατέθεσε και μήνυση σε βάρος της συζύγου του για ψευδή καταμήνυση πλην όμως ο εισαγγελέας αποφάσισε ότι η γυναίκα πρέπει να αφεθεί ελεύθερη και ο ίδιος να κρατηθεί για να δικαστεί για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του παιδιού του, το οποίο διώκεται αυτεπάγγελτα.