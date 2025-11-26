Σαλαμίνα: Για ψυχιατρικά θέματα είχε νοσηλευτεί η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της – Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Προθεσμία για την ερχόμενη Παρασκευή (28/11) πήρε η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα. Παράλληλα οι δικηγόροι της μιλούν για μια ιδιαίτερη υπόθεση και για ψυχιατρικά θέματα τα οποία αντιμετώπιζε η κατηγορούμενη.

Σύμφωνα με όσα είπαν οι δικηγόροι της 46χρονης που κατηγορείται για τη δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν για ψυχιατρικά θέματα.

Η Ειρήνη Μαρούπα δικηγόρος της 46χρονης ανέφερε χαρακτηριστικά… «Δεν έχουμε λάβει ακόμα τη δικογραφία. Προκαλεί ιδιαίτερη απορία και στο στενό της οικογενειακό κύκλο και σε εμάς ως συνηγόρους της το γεγονός ότι ήταν μια γυναίκα που με ιδιαίτερη στοργή περιποιούνταν την πεθερά και τον πεθερό της το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τους τάιζε στο στόμα έφτασε στο σημείο με ιδιαίτερη μανία να αφαιρέσει τη ζωή της πεθεράς της. Σε συνδυασμό ότι ιστορείται ότι υπήρχαν ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα από την ηλικία των 15 ετών και επιβεβαιώθηκαν και επιτάθηκαν στην ηλικία των 30 ετών και σε συνδυασμό με αυτό που αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης, ότι υπήρχε ένας εθισμός στον τζόγο, ο οποίος είναι και αυτός ψυχιατρική διαταραχή, μας οδηγεί στο ότι μπορεί να βρισκόταν σε κάποιο ψυχωτικό επεισόδιο και να ήταν λόγοι που δεν έλεγχε τον εαυτό της και την οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα».

Σύμφωνα με την Ειρήνη Μαρούπα η 46χρονη έχει μετανιώσει…. «Είναι πολύ ταραγμένη. Οχι απλά έχει μετανιώσει, αλλά τρέμει σύγκορμη. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται κατηγορούμενη γι’ αυτή την απαίσια πράξη».

Στην ερώτηση αν υπάρχει ψυχιατρικό ιστορικό στην 46χρονη είπε… «Υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό στο νοσοκομείο της Νίκαιας και στην Κόρινθο. Υπάρχει και συνταγογράφηση».

Ο Βασίλης Ταουξής επίσης δικηγόρος της 46χρονης είπε έξω από τα δικαστήρια… «Ουδείς έχει το δικαίωμα να αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή. Υπάρχουν πολλά προβλήματα λόγω της προσωπικότητας της κατηγορούμενης. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη διανοητική και ψυχιατρική της κατάσταση. Περιμένουμε ιατρικά έγγραφα από προηγούμενες νοσηλείες της τα οποία θέλουμε να προσκομίσουμε στις Αρχές. Δεν αποσκοπούμε να κρύψουμε τίποτα. Γονατίζουμε στη μνήμη της γυναίκας που χάθηκε. Δεν έχουμε μιλήσει μαζί της ακόμα, πότε κλαίει, πότε χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο».

Είκοσι λεπτά πριν τις 10 έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά η 46χρονη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Την συνόδευε η αστυνομικός των Ανθρωποκτονιών που είχε συνοδεύσει και την Ειρήνη Μουρτζούκου κατά τη μεταγωγή της.

Η κατηγορούμενη ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Στην 46χρονη απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οπλοφορία, οπλοχρησία και δολοφονία απο πρόθεση στο πλαίσοο ενδοοικογενειακής βίας.