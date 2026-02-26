Ρούλα Πισπιρίγκου: Ζήτησε να περάσει από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ώστε να ξεκινήσει διαδικασίες για αποφυλάκιση

Από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) αναμένεται να περάσει η Ρούλα Πισπιρίγκου ώστε στην περίπτωση που αποδειχθεί πως έχει αναπηρία άνω του 70%, να καταθέσει αίτηση για αποφυλάκιση ώστε να γυρίσει σπίτι της με «βραχιολάκι».

Λίγες ημέρες αφού όλο το πανελλήνιο είδε την Ρούλα Πισπιρίγκου στο δικαστήριο με μπαστούνι, ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει πως η κατάσταση υγείας της είναι σε κακή κατάσταση λόγω του σοβαρού αυτοάνοσου νοσήματος που την ταλαιπωρεί, τα τελευταία χρόνια.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου ζήτησε να εξεταστεί από το ΚΕΠΑ, πιστεύοντας πως η αναπηρία της είναι σε τέτοιο ποσοστό που θα της επιτρέψει την αποφυλάκιση. Οι γιατροί της αναφέρουν πως λόγω του αυτοάνοσου, υποφέρει από φρικτούς πόνους και δυσκολεύεται να κινηθεί.

Στην περίπτωση που η αναπηρία της ξεπερνά το 70%, «παραθυράκι» του νόμου μπορεί να της επιτρέψει την αποφυλάκιση από το κέντρο κράτησης. Σε Αυτήν την περίπτωση ή θα μεταβεί σε κάποιον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την περίπτωσή της είτε θα επιστέψει στο σπίτι της, έχοντας όμως «βραχιολάκι».

Σύμφωνα με την δικηγόρο της, Βάσω Πανταζή, ο λόγος που η καταδικασμένη, για τις δολοφονίες των 3 παιδιών της, θέλει να περάσει από εξέταση είναι γιατί νιώθει πως δεν μπορεί να κινηθεί άνετα στην φυλακή και θέλει να επιστρέψει στο σπίτι της όπου νιώθει ασφαλής ώστε να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της για τα εφετεία που έπονται.

Μέχρι και τώρα, η Ρούλα Πισπιρίγκου δηλώνει αθώα και υποστηρίζει πως δεν ευθύνεται για τους θανάτους των 3 κοριτσιών της.

«Η εικόνα της Ρούλας Πισπιρίγκου στο δικαστήριο με το μπαστούνι, αποδεικνύει ότι τα προβλήματα υγείας της είναι υπαρκτά και σοβαρά. Το αυτοάνοσο την έχει οδηγήσει σε ακινησία, έχει πρόβλημα στην ισορροπία και την σταθερότητα. Πέρασε Ειδική Υγειονομική Επιτροπή εντός του καταστήματος κράτησης και της χορήγησε μπαστούνι για την μετακίνησή της. Έχει υποβληθεί αίτημα να περάσει ΚΕΠΑ για να διαπιστωθεί το ποσοστό αναπηρίας.

Το ποσοστό που οδηγεί σε τυχόν αποφυλάκιση πρέπει να περνά το 70%. Υπάρχουν ημέρες που δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι της. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της Επιτροπής για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες. Αν το κρίνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, να μην συνεχίσει την κράτηση εντός της φυλακής αλλά σε κάποιο άλλο ειδικά διαμορφωμένο μέρος ώστε να πάρει την κατάλληλη θεραπεία. Υπάρχει σκέψη για κατ’ οίκον έκτιση, θα δούμε αν προβλέπεται για την δική της περίπτωση. Υποφέρει για τον θάνατο των παιδιών της και θέλει να αποδείξει πως δεν ευθύνεται για τον θάνατο των παιδιών της», ανέφερε συγκεκριμένα.