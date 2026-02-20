MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Υποβασταζόμενη και με μπαστούνι στο Εφετείο – Αναβλήθηκε η δίκη για τους θανάτους της Ιριδας και της Μαλένας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για τις 4 Δεκεμβρίου 2026 αναβλήθηκε σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τους θανάτους των δυο μικρότερων παιδιών της Ίριδας και Μαλένας.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η δίκη αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης, ωστόσο αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι η κατηγορούμενη μητέρα εμφανίστηκε στο δικαστήριο με μπαστούνι και κουτσαίνοντας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί ένοχη για τις ανθρωποκτονίες και των δύο κοριτσιών και της είχε επιβληθεί ποινή δις ισόβιας κάθειρξης.

Η άλλη δίκη στο Εφετείο, με κατηγορούμενη επίσης τη Ρούλα Πισπιρίγκου, για τη δολοφονία της μικρής Τζωρτζίνας αναβλήθηκε προ μηνός για τον Σεπτέμβριο του 2026. Και για αυτήν την υπόθεση σε πρώτο βαθμό έχει επιβληθεί ισόβια κάθειρξη στη κατηγορούμενη μητέρα από την Πάτρα.

Ρούλα Πισπιρίγκου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Αφέθηκε ελεύθερος ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου – Η στιγμή που βγαίνει από το τμήμα

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Για έβδομη φορά στο χειρουργείο ο Άρης Μουγκοπέτρος: “Ευελπιστώ πως θα είναι η τελευταία”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 13 ώρες πριν

Δ. Θέρμης: Ξεκινά η κατασκευή του καταφυγίου του ΣΥΠΠΑΖΑΘ για τα αδέσποτα ζώα στο Λάκκωμα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Δεν χάθηκε τίποτα, πάμε να παλέψουμε στην Ισπανία για την πρόκριση

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ημαθία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Εγνατία Οδό λόγω μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννήτριας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στο Νοσοκομείο Νίκαιας: Κινδύνεψε η σωματική μου ακεραιότητα, θέλανε να φύγω