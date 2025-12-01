MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πρώην γενικός γραμματέας Δήμου της Κεντρικής Μακεδονίας καταδικάστηκε για κλοπή μετάλλων από δημοτική αποθήκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πρώην γενικός γραμματέας δήμου της Κεντρικής Μακεδονίας καταδικάστηκε σε 4ετή φυλάκιση για κλοπή αντικειμένων από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και η ποινή του ανεστάλη, υπό τον όρο να καταβάλει το ποσό των 20.000 ευρώ στον ζημιωθέντα δήμο. Την απόφαση έλαβε το Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση αφορούσε αντικείμενα, κυρίως μεταλλικά, όπως τμήματα μηχανημάτων κ.ά., που λόγω φθοράς και αχρηστίας είχαν μεταφερθεί σε αποθηκευτικό χώρο του δήμου, απ’ όπου αφαιρέθηκαν για να καταλήξουν σε μάντρες ανακύκλωσης μετάλλων όπου πουλήθηκαν.

Από την ποινική έρευνα, την οποία προκάλεσε καταγγελία κατά το έτος 2019, φαίνεται να προέκυψε η εμπλοκή του τότε γενικού γραμματέα, στον οποίο αποδόθηκε η κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, στρεφόμενη άμεσα κατά ΟΤΑ.

Οι δικαστές του Εφετείου αποφάσισαν να του χορηγήσουν ελαφρυντικό και ανέστειλαν την ποινή των 4 ετών φυλάκισης, υπό τον όρο να καταβάλλει το ποσό των 20.000 ευρώ στον δήμο μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να την εκτίσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κεντρική Μακεδονία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αγρότες με τα τρακτέρ τους κινούνται από τα Μάλγαρα προς τα διόδια – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης: Καλώ τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να συνεννοηθούμε για την αναθεώρηση του άρθρου 86

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες μονοκατοικία στην Χαλάστρα τα ξημερώματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 λεπτά πριν

Αλεξάνδρα Σδούκου: Έχουμε στηρίξει τους αγρότες και θα το ξανακάνουμε σε συνεργασία μαζί τους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 41 λεπτά πριν

ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη νέα έκδοση της εφαρμογής “timologio” – Τι αλλάζει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αγρότες έκλεισαν τον δρόμο προς Αθήνα στα διόδια των Μαλγάρων, βίντεο