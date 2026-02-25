Προφυλακίστηκαν οι δύο Σουδανοί για το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών αρχών Ηρακλείου, ο 25χρονος και ο 19χρονος από το Σουδάν, οι οποίοι κατηγορούνται για το πολύνεκρο ναυαγίου που σημειώθηκε το Σάββατο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.

Μετά την απολογία τους, οι δύο νεαροί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με το neakriti.gr, σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για παράνομη μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στη χώρα, από δύο ή περισσότερους κυβερνήτες πλοίου που ενεργούσαν εκ κερδοσκοπίας, πράξη από την οποία επήλθε θάνατος κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Ο 25χρονος και ο 19χρονος είχαν οδηγηθεί την Κυριακή στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινικές διώξεις, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση ναυαγίου. Στη συνέχεια έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν, κάτι που έπραξαν σήμερα, πριν αποφασιστεί η προφυλάκισή τους.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, όταν λέμβος με μετανάστες ανετράπη τη στιγμή που οι επιβαίνοντες επιχειρούσαν να μετεπιβιβαστούν σε φορτηγό πλοίο που είχε σπεύσει προς παροχή βοήθειας. Από το ναυάγιο τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 20 διασώθηκαν.

Τρεις σοροί περισυνελέγησαν άμεσα από σκάφος της Frontex, ενώ λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και τέταρτη σορός, μιας 28χρονης γυναίκας. Η σορός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.