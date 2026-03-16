Παράγοντες και παίκτες ελληνικής ομάδας παραπέμπονται για αλλοίωση αποτελέσματος σε 13 αγώνες

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας παραπέμπονται τέσσερις παράγοντες και ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας, κατηγορούμενοι για δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος ποδοσφαιρικών αγώνων κατ’ εξακολούθηση. Η υπόθεση αφορά συνολικά 13 αναμετρήσεις της Football League, της Super League 2 και του Κυπέλλου Ελλάδας την περίοδο 2017-2021, με τη δικογραφία να στηρίζεται σε έγγραφα της ΕΠΟ, αναφορές Sportradar και Genius Sports, καθώς και εμπιστευτικό υλικό της UEFA για ανίχνευση στοιχηματικής απάτης.

Στο κατηγορητήριο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χειραγώγησαν αγώνες, εμφανίζοντας μειωμένη απόδοση ώστε να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα, ενώ οι παίκτες του στοιχήματος είχαν «προηγούμενη γνώση». Παράλληλα, στις 5 Μαΐου θα εκδικαστεί και δεύτερη υπόθεση, που αφορά δύο ποδοσφαιριστές για τον αγώνα Ηρακλής Λάρισας-Αγροτικός Αστέρας το 2022, όπου φέρονται να στοιχημάτισαν παρά την απαγόρευση του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Υπενθυμίζεται ότι έχει αναβληθεί και τρίτη δίκη, με 22 κατηγορούμενους για αγώνα του 2018, επίσης μετά από αναφορά της UEFA.

Στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο περιγράφεται αναλυτικά το πώς οι κατηγορούμενοι συναποφάσισαν να χειραγωγήσουν τους αγώνες, με τους παίκτες να εμφανίζουν μειωμένη αγωνιστική απόδοση (σ.σ. οι επίμαχοι αγώνες περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού) έτσι ώστε να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα, καθώς οι παίκτες του στοιχήματος «είχαν προηγούμενη γνώση».

Αναλυτικότερα, ο πρώτος αγώνας αφορά στην ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΛΑΜΙΑ (Κύπελλο Ελλάδας), με ημερομηνία διεξαγωγής 28.11.2017 και τελικό σκορ 0-2.

Ο δεύτερος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 10.12.2017 και τελικό σκορ 3-1.

Ο τρίτος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 07.01.2018 και σκορ 2-1 .

Ο τέταρτος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 19.02.2018 και σκορ 2-0 .

Ο πέμπτος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 18.03.2018 και σκορ 4-1 .

Ο έκτος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 15.04.2018 και σκορ 3-1.

Ο έβδομος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 29.04.2018 και σκορ 1-3.

Ο όγδοος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Κύπελλο Ελλάδος Super League 2, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 21.12.2019 και σκορ 2-1 .

Ο ένατος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Κύπελλο Ελλάδος Super League 2, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 11.01.2020 και σκορ 1-3.

Ο δέκατος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ 1963-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Κύπελλο Ελλάδος Super League 2, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 18.05.2021 και σκορ 3-1 .

Ο ενδέκατος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ της Super League 2, στις 11.12.2021 με αποτέλεσμα 5-1 .

Ο δωδέκατος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ της Football League, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 04.04.2018 και σκορ 4-3.

Ο δέκατος τρίτος αγώνας έγινε μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΛΑΜΙΑ, Κύπελλο Ελλάδος, με ημερομηνία διεξαγωγής αγώνα 19.12.2018 και σκορ 0-7.

