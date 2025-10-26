MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τέσσερις στη φυλακή μετά τη δεύτερη μέρα των απολογιών – Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι απολογίες

Με συνολικά τέσσερις κατηγορούμενους προφυλακιστέους από τους 12 που απολογήθηκαν από το πρωί του Σαββάτου για την εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η απολογητική διαδικασία για την δεύτερη ομάδα υπολόγων που οδηγήθηκε στον Ευρωπαίο Ανακριτή.

Με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους προσωρινά κρατούμενοι άλλοι δύο κατηγορούμενοι που σύμφωνα με την δικογραφία φέρονται να ήταν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι δύο –τελευταίες για την διαδικασία του Σαββάτου– αποφάσεις των δικαστικών αρχών για προσωρινή κράτηση αφορούν ένα ζευγάρι που φέρεται να δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια καθώς και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου, προφυλακιστέοι κρίθηκαν συγγενικό πρόσωπο του κατά την δικογραφία αρχηγού της εγκληματικής ομάδας, καθώς και γυναίκα.

Η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί σήμερα Κυριακή οπότε και αναμένεται να βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο οι θεωρούμενοι ως αρχηγική ομάδα της οργάνωσης. Πρόκειται για 38χρονο από τα Γιαννιτσά, που του αποδίδεται ρόλος αρχηγού, τον πατέρα και την σύζυγό του, αλλά και 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις από την Κρήτη. Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων, θα οδηγηθεί για απολογίες την Δευτέρα.

