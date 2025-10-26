ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνουν μετά τις απολογίες τους άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση της δράσης εγκληματικής οργάνωσης με στόχο παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο νέοι κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι είναι αδέρφια.

Πλέον για την υπόθεση, μετά τις χθεσινές προφυλακίσεις, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση είναι έξι.

Ευρωπαίος Ανακριτής και η Ευρωπαία Εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση των δύο αδερφών, οι οποίοι σύμφωνα με την κατηγορία φαίνεται να ήταν βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας που με δόλια μέσα ελάμβανε επί σειρά ετών γεωργικές επιδοτήσεις. Στα δικαστήρια βρίσκεται για τις απολογίες η τρίτη ομάδα κατηγορουμένων.

Πλην των δύο που απολογήθηκαν ήδη και οδηγούνται στην φυλακή, σήμερα πρόκειται να απολογηθούν άλλοι έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και τα μέλη της, κατά τη δικογραφία, ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης.

