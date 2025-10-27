ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος – Στους 11 οι κρατούμενοι για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ακόμη ένας κατηγορούμενος που δήλωνε μη ορθά στοιχεία προκειμένου να λαμβάνει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας τις προφυλακίσεις στις 11.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων για το κύκλωμα παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, υπόθεση που διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε παραχωρήσει τους κωδικούς του Taxisnet σε συγκατηγορούμενό του, με αποτέλεσμα να καταγραφούν στην κατοχή του αγροτεμάχια τα οποία δεν του ανήκουν. Αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή ο δεύτερος κατηγορούμενος, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται να απολογηθεί και ο εμπλεκόμενος λογιστής.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, αναβάθμισε το κατηγορητήριο, προσθέτοντας τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Εν τω μεταξύ, ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, που επρόκειτο να απολογηθεί χθες, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ύστερα από αδιαθεσία. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η απολογία του θα ληφθεί εντός της ημέρας από τον Ευρωπαίο ανακριτή και την Ευρωπαία εισαγγελέα, στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

