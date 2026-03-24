ΟΠΕΚΕΠΕ: Με ανάγκασαν να παραιτηθώ επειδή έκανα καλά τη δουλειά μου, κατέθεσε ο Βάρρας στη δίκη δυο πρώην στελεχών του Οργανισμού

«Ήμουν ο ξενιστής σε ένα οικοσύστημα εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ που διαχειριζόταν κονδύλια 2,8 δισ. ευρώ ετησίως» κατέθεσε στη δίκη των δύο πρώην επιτελικών στελεχών του Οργανισμού, ο πρώην πρόεδρος Γρηγόρης Βάρρας.

Ο μάρτυρας , καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σήμερα, κατήγγειλε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο ότι τον Οκτώβριο του 2025 , κατάλαβε ότι «κλωνοποιήθηκε το κινητό μου», ενώ όπως είπε μετά την κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής,το κινητό τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ισχυρή κακόβουλη παρέμβαση. Η πρόεδρος τού είπε ότι πρέπει να υποβάλλει μήνυση για το θέμα.

Ο κ. Βάρρας είπε στο δικαστήριο όπου δικάζονται οι Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέππα, ότι διορίστηκε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Νοέμβριο του 2019 με πρόταση πρωθυπουργού, επί υπουργίας του κ. Βορίδη

Όπως κατέθεσε, έναν χρόνο μετά, τον Νοέμβριο του 2020 και αφού είχαν προηγηθεί εντολές του για ελέγχους σε πληρωμές, ήταν ο κ. Βορίδης που τον κάλεσε στο γραφείο του όπου σε ήρεμο κλίμα «μου ζητήθηκε η παραίτηση μου».

Πρόεδρος: Ρωτήσατε τον λόγο;

Μάρτυρας: Δεν ζητάω εξηγήσεις..

Πρόεδρος: Ή μήπως ξέρατε γιατί ζητάει παραίτηση σας κ. Βάρρα; Γιατί πιστεύατε ότι ζητείται η παραίτηση σας;

Μάρτυρας: Γιατί έκανα καλά την δουλειά μου..

Πρόεδρος: Καταλάβατε ότι κάποιοι δεν ήθελαν να κάνετε καλά την δουλειά σας; Άρα μοίραζαν κονδύλια και με τους ενδελεχείς ελέγχους που ζητούσατε..

Μάρτυρας: Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής. Άρα έπρεπε να με αποβάλουν. Ενδεχομένως δεν ήθελαν να γίνουν έλεγχοι. Στους ελέγχους που γίνονται ενδεχομένως το δείγμα να ήταν προκαθορισμένο. Έλεγχαν ΑΦΜ που δεν είχαν πρόβλημα ή πολλές φορές τα ίδια ΑΦΜ ήταν σε διαρκείς ελέγχους. Υπήρχαν μάλιστα και σχετικές διαμαρτυρίες.

Με παραίτησαν και δεν πρόλαβα να το ελέγξω αυτό».

Ο μάρτυρας κατά την εξέταση του από την πρόεδρο, είπε πως μέχρι να ζητηθεί η παραίτηση του «Ανοιχτά και ξεκάθαρα λέω πως δεν υπήρχε καμία παρέμβαση στο έργο μου από τον κ. Βορίδη».

Πρόεδρος : Μέχρι που σας παραίτησε..Γνωρίζετε αν υπήρχαν άλλες παρεμβάσεις σε άλλους διευθυντές;

Μάρτυρας : Δεν είμαι σε θέση να ξέρω.

Όπως εξιστόρησε ο κ. Βάρρας στην αρχή της κατάθεσης του, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά:

«Το πρώτο κρίσιμο σημείο καμπής για εμένα ήταν όταν ήρθε η υπεύθυνη αναπληρώτρια διοικήτρια του εσωτερικού ελέγχου και με ενημέρωσε για υπόθεση 197 ατόμων, υπόθεση από το 2018, κτηνοτρόφοι βοοειδών στα Τρίκαλα, που υπήρχαν ζητήματα. Αυτό ήταν το πρώτο καμπανάκι. Την κάλεσα αφού συνεννοηθήκαμε με τη νομική υπηρεσία, για να πάει ο φακελος στον Εισαγγελέα. Όπως και έγινε..».

Όπως κατέθεσε άρχισε να ερευνά το θέμα των πληρωμών τόσο σε αγρότες όσο και σε κτηνοτρόφους και έκανε μελέτη ανάλυσης κινδύνου από τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ήταν ανεξέλεγκτος αριθμός ζώων, εκτάσεων..

Έλεγξα βοσκοτόπια, έκανα όχληση σε αποκεντρωμένες Περιφέρειες να μου δώσουν στοιχεία αν εκτάσεις που δηλώνονταν ήταν ιδιωτικές, δημόσιες, μοναστηριακές. Υπήρχε πρόβλημα με ζωικές μονάδες ως προς τον μαθηματικό τύπο που αφορά εμβαδόν με άτομα (ζώα). Ανακάλυψα ότι κάτι γίνεται.. Παράνομα ζώα, παράνομες επιδοτήσεις, δυσανάλογα πράγματα. Αυτό που υπεύθυνα μπορώ να σας πω είναι ότι μυρίστηκα πως κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να προσέχω».

Ο μάρτυρας είπε πως καθώς υπήρχαν καταγγελίες υπαλλήλων και ανώνυμες για προβλήματα, όπως στη Φθιώτιδα και αλλού, αποφάσισε να μην τις βάλει στο αρχείο αλλά να δώσει τις καταγγελίες για συνολικά 99 ΑΦΜ στον εσωτερικό έλεγχο.

«Αποδείχθηκε πως μεταξύ αυτών, ήταν η γνωστή υπόθεση με τον Γράμμο και τον πεθαμένο. Συγκλονίστηκα! Συνέστησα Επιτροπή Ελέγχου, τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 2020 και ζήτησα να μου φέρει αποτέλεσμα μέσα σε μικρό διάστημα ημερών..Ήρθε το πόρισμα και ήταν δύο φάκελοι. Ένας που ήταν πόρισμα της επιτροπής και ένας ξεχωριστός της κ. Τυχεροπούλου. Διαπίστωσα ότι ο φάκελος Τυχεροπούλου ήταν σα να είχε ελέγξει πέντε χρόνια πίσω.

Πρόεδρος: Το πόρισμα επιτροπής ποιο ήταν; Μάρτυρας : Αφορούσε το έτος 2019- 2020.

Πρόεδρος: Από την αντιπαραβολή φακέλων τι διαπιστώσατε;

Μάρτυρας: Κυρία πρόεδρε είμαι έμπειρος..Δεν με έπεισε το πόρισμα. Έκανα τον σταυρό μου λέω τι γίνεται εδώ;

Πρόεδρος: Τους καλέσατε να τους ρωτήσετε τι γίνεται εδώ; Βλέπετε, στην καλύτερη περίπτωση, έναν αμελή έλεγχο..

Μάρτυρας: Έστειλα έγγραφο στην επικεφαλής της επιτροπής με συγκεκριμένα ερωτήματα και σημεία

Πρόεδρος: Μετά τι έγινε;

Μάρτυρας: Μου ζητήθηκε παραίτηση από τον υπουργό.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι στο επίμαχο πόρισμα, δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα με το ΑΦΜ γνωστού πλέον και ελεγχόμενου ποινικά μεγάλου παραγωγού από την Κρήτη. Στην συνέχεια συμπλήρωσε πως δέχθηκε τηλεφώνημα, τον Σεπτέμβριο του 2020, από τον τότε Γενικό Γραμματέα του υπουργείου, ο οποίος τον ρώτησε γιατί γίνεται έλεγχος στην σύζυγο του συγκεκριμένου παραγωγού.

Ο μάρτυρας προσκόμισε στο δικαστήριο την επιστολή που είχε στείλει στην επικεφαλής των επιτροπών ελέγχου στην οποία ζητούσε να πληροφορηθεί γιατί η εν λόγω υπάλληλος έστειλε τα αποτελέσματα του επίμαχου ελέγχου στην κατηγορούμενη Αθανασία Ρέππα πρώην Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο μάρτυρας είπε, με αφορμή άλλη αναφορά στην επιστολή εκείνη στην κατηγορουμένη: «Είχα καταγγελία ότι η κ. Ρέππα έστελνε αρχεία ελέγχου με προσυμπληρωμένα πεδία». Ο μάρτυρας τόνισε πως κάθε ύποπτη υπόθεση εστάλη στον Εισαγγελέα και συμπλήρωσε: «Όλα τα ΑΦΜ που εστάλησαν στην Δικαιοσύνη με ενδείξεις απάτης ήταν τεκμηριωμένα με στοιχεία. Δεν έχει εκπέσει καμμία υπόθεση».

Ο κ. Βάρρας προσκόμισε στο δικαστήριο σειρά εγγράφων μεταξύ των οποίων και επιστολή που είχε στείλει στον κατηγορούμενο κ. Δημήτρη Μελά, τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγες μέρες πριν να ζητηθεί η παραίτηση του, στην οποία έκανε αναφορά σε κλίμα φόβου και τρομοκρατίας εντός του Οργανισμού. Είπε επίσης, ότι ο ίδιος δεν έχει δεχθεί απειλές ενώ αναφέρθηκε σε «επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ