ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγροτικός συνεταιρισμός ζητά πίσω 600.000 ευρώ από τον “Φραπέ”

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με έναν από τους βασικούς ελεγχόμενους τον περιβόητο «Φραπέ» να έχει, σύμφωνα με την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος να εντοπίζει αδικαιολόγητη περιουσία του αγροτοσυνδικαλιστή ύψους 2.500.000 ευρώ για την περίοδο 2021 – 2023.

Ο «Φραπές», κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης, φέρεται πως αν και είχε σχετική υποχρέωση δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες και τελικά διαπιστώθηκε ότι για ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν δικαιολογείται η απόκτηση του. Επιπλέον,εκτός από τα χρήματα ή Αρχή εντόπισε να έχει στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια τζάγκουαρ.

Πάντως, ο Γιώργος Ξυλούρης αρνείται τις κατηγορίες και ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά. «Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα», δήλωσε προ ημερών, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δε θα πέσω γιατί είμαι καθαρός».

Την ίδια ώρα και ενώ συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών προκύπτει ότι ο αγροτικός συνεταιρισμός εμφανίζεται να ζητά από τον «Φραπέ» να δώσει πίσω περίπου 600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Open, o Αγροτικός Συνεταιρισμός Σουλτανίνας στην Κρήτη ζητά πίσω το ποσό των 600.000 ευρώ από τον αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργο Ξυλούρη.

Ο Γιώργος Ξυλούρης ήταν πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σουλτανίνας. Φέρεται να είχε οικονομική εκκρεμότητα έναντι του συνεταιρισμού της τάξεως των 618.000 ευρώ. Ποσό το οποίο ζητά σήμερα ο συνεταιρισμός από τον αγροτοσυνδικαλιστή.

Επίσης, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κόφινα -και σε αυτόν πρόεδρος είναι ο Γιώργος Ξυλούρης- έχει υποχρεώσεις έναντι της Ένωσης Σουλτανίνας ύψους 1.117.505,10 ευρώ.

Η Γαλακτομική ΙΚΕ Κόφινα οφείλει στην Ένωση Σουλτανίνας το ποσό των 131.311,65 ευρώ. Διαχειριστής της συγκεκριμένης ΙΚΕ είναι ο Γιώργος Ξυλούρης.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτουν από την ετήσια έκθεση των ορκωτών λογιστών στην Ένωση Σουλτανίνας το 2023.