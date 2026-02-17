Ο Χρήστος Μαυρίκης οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα μετά τους πυροβολισμούς και το ανθρωποκυνηγητό στα Σπάτα

Ενώπιον του εισαγγελέα πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα Τρίτη 17.02.2026, ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος συνελήφθη λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στα Σπάτα, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς και πολύωρη κινητοποίηση της αστυνομίας.

Ο 71χρονος Χρήστος Μαυρίκης, φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα και στη συνέχεια να ταμπουρώθηκε στο σπίτι του, προκαλώντας αναστάτωση στα Σπάτα. Τελικά εντοπίστηκε να κρύβεται σε κοντινό χωράφι, μετά από τρίωρη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου παραμένει κρατούμενος στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, όπως αναφέρει το newsit.gr.

Η σύλληψή του έγινε το βράδυ της Δευτέρας (16.02.2026), έπειτα από αναζήτηση των αρχών στην περιοχή Ήμερο Πεύκο Σπάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μαυρίκης είχε προηγουμένως ρίξει δύο πυροβολισμούς στον αέρα με καραμπίνα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις καθώς και διαπραγματευτής, προκειμένου να τον πείσουν να παραδοθεί.

Σύμφωνα με το newsit.gr, όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στην κατοικία του, διαπίστωσαν ότι είχε αποχωρήσει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού του στην ευρύτερη περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε κρυμμένος σε οικόπεδο με θάμνους, όπου και συνελήφθη.