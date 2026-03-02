Μαιευτήρας στον Βόλο προκάλεσε βλάβη σε έμβρυο, που επέφερε τον θάνατό του

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, μετά από τρεις συνεδριάσεις, έκρινε

ένοχο μαιευτήρα- γυναικολόγο του Νοσοκομείου Βόλου, για το αδίκημα της βλάβης

εμβρύου με αποτέλεσμα το θάνατό του. Αφορά περίπτωση ενδομήτριου θανάτου

βρέφους, λόγω υποξίας, που συνέβη στο Νοσοκομείο του Βόλου στις 21/8/2021.

Όπως αναφέρει το gegonota.news η 27χρονη τότε γυναίκα η οποία θα γινόταν μητέρα για τρίτη φορά εισήχθη στη Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021. Στις 12:30 το μεσημέρι της έβαλαν ζώνη και διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο ήταν καλά στην υγεία του. Όμως, στον επανέλεγχο ο γιατρός δεν το άκουγε και η γυναίκα γέννησε στις 21:00μμ με φυσιολογικό τοκετό που προκλήθηκε με τεχνητούς πόνους και το βρέφος γεννήθηκε νεκρό.

Η ίδια υποστήριξε στο δικαστήριο ότι έπρεπε να γεννήσει με καισαρική τομή ή πρόκληση πρόωρου τοκετού για να σωθεί το βρέφος.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση, θεωρώντας ότι ο γιατρός

είχε υποχρέωση να έχει συνεχώς συνδεδεμένο τον καρδιοτοκογράφο με την επίτοκο,

απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου, που στηριζόταν στις

γνωματεύσεις όλων των πραγματογνωμόνων – καθηγητών Πανεπιστημίου, ότι δεν

υπήρχε τέτοια υποχρέωση, καθόσον δεν είχε αρχίσει ο τοκετός, αλλά οι ωδίνες της

επιτόκου ήταν σε προκαταρκτικό και μη αξιολογούμενο στάδιο. Αναγνωρίσθηκε στον

κατηγορούμενο το ελαφρυντικό του προτέρου συννόμου βίου και του επιβλήθηκε ποινή

φυλάκισης ενός έτους με αναστολή.

Ο κατηγορούμενος, αμφισβητώντας, κατά δήλωσή του, διά του συνηγόρου

του, την ορθότητα της απόφασης, άσκησε έφεση και η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο

βαθμό στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας ήταν ο δικηγόρος Βόλου Μιχάλης

Βασιλικός και συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου ο δικηγόρος Βόλου

Νικόλαος Παπαπέτρος.