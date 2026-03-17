Λάρισα: Ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία με δόλο ο 22χρονος που σκότωσε τη μητέρα του

Φωτογραφία: Intime
Ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία, κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας, ενώ κηρύχθηκε αθώος για παράνομη οπλοφορία και κατοχή ναρκωτικών.

Το φονικό είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2025.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα gegonota.news ο δεύτερος κατηγορούμενος, ξάδερφος του μητροκτόνου που προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να απομακρύνουν το πτώμα της 2χρονης γυναίκας, κρίθηκε επίσης ένοχος κατά πλειοψηφία (5-2) για υπόθαλψη εγκληματία.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για να αποφασίσει επί των ποινών.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου κ. Χρήστος Tσιαμπάλης απέδωσε το έγκλημα στη χρήση ουσιών και την κατανάλωση αλκοόλ, ζητώντας να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Λάρισα Μητροκτονία

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο στο κέντρο του Μανχάταν – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Νιγηρία: 23 νεκροί, πάνω από 100 τραυματίες σε επίθεση βομβιστών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Σοβαρό επεισόδιο και μπουνιές με ψαράδες στη λίμνη Πολυφύτου – Ερασιτέχνης ψαράς φέρεται να γρονθοκόπησε επαγγελματία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Προφυλακίστηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Χρίστος Δήμας: Οριστική λύση στην Αναθεώρηση τιμών στις δημόσιες συμβάσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Σούδα: Οι φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό του Πολωνού που κατηγορείται για κατασκοπεία