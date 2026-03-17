Λάρισα: Ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία με δόλο ο 22χρονος που σκότωσε τη μητέρα του

Ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία, κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας, ενώ κηρύχθηκε αθώος για παράνομη οπλοφορία και κατοχή ναρκωτικών.

Το φονικό είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2025.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα gegonota.news ο δεύτερος κατηγορούμενος, ξάδερφος του μητροκτόνου που προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να απομακρύνουν το πτώμα της 2χρονης γυναίκας, κρίθηκε επίσης ένοχος κατά πλειοψηφία (5-2) για υπόθαλψη εγκληματία.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για να αποφασίσει επί των ποινών.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου κ. Χρήστος Tσιαμπάλης απέδωσε το έγκλημα στη χρήση ουσιών και την κατανάλωση αλκοόλ, ζητώντας να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.